Milan'da Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, antrenmanda sakatlandı.

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La Gazzetta dello Sport'un, "Milan için kötü haber" şeklinde verdiği habere göre; Milan'ın 10 numaralı oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, antrenman sırasında sol ayak bileğinden bir sakatlık geçirdi.

Milli oyuncumuzun bileğini burkmuş olabileceği, kesin sonucun yapılacak testlerden sonra belli olacağı kaydedildi.

Çalhanoğlu'nun Milan'ın tesisleri Milanello'dan koltuk değnekleriyle ayrıldığı belirtildi.

Sakatlık sonrasında Hakan Çalhanoğlu'nun takımının UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda deplasmanda Celtic ile oynayacağı maçta yer almasının beklenmediği ifade edildi.