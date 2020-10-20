Galatasaray'ın eski futbolcusu Harry Kewell koronavirüse yakalandı

İngiltere 4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic'i çalıştıran Harry Kewell, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

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İngiltere 4. Lig (League Two) kulüplerinden Oldham Athletic'ten yapılan açıklamada; bir dönem Galatasaray forması da giyen 42 yaşındaki Harry Kewell'ın testinin pozitif çıktığı ve evde karantinaya devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada; Carlisle United maçında takımın başında antrenör Alan Maybury'nin görev yapacağı ifade edildi.