İstanbul, Şampiyonlar Ligi'nde ilke imza attı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen İstanbul, Şampiyonlar Ligi'nde dört farklı takımın yarıştığı ilk şehir oldu.

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İstanbul, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti. Bu sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir temsil ederken bu durum yeni bir ilki beraberinde getirdi. İstanbul, Şampiyonlar Ligi'ne dört farklı takım gönderen ilk şehir oldu.

Başakşehir tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken; diğer İstanbul takımlarından Galatasaray 16, Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 kez turnuvaya katılım sağladı.