Mersin Limanı'nda 220 kilo kokain ele geçirildi

MERSİN Limanı'nda kağıt yüklü konteynerda yapılan aramada 220 kilo kokain ele geçirilirken; 2 kişi de gözaltına alındı.

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MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda, Brezilya'dan gelerek Mersin Limanı'na aktarması yapılan A4 kağıdı yüklü konteynırda arama yapıldı.

Aramada; 200 paket halinde 220 kilogram kokain ele geçirilirken; 2 kişi de gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.