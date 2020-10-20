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Türkiye'den iki yeni Navtex kararı daha!

Türkiye, Ege Denizi'nde bulunan uç ayrı noktada Lozan Barış Antlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle iki ayrı Navtex kararı yayınladı.

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Türkiye, Ege Denizi'nde yeni NAVTEX yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bozbaba, Semadirek ve Limni adalarının, 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Navtex kararı nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

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