Ruslar Türk SİHA'larından kurtulmak için yeni silah geliştiriyor

Libya'da ve Suriye'de Türk SİHA'ları tarafından bozguna uğrayan Rus hava savunma sistemlerinin, tekrar güçlü hale gelebilmesi için Moskova yeni arayışlara girdi.

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Rusya'nın en büyük ihraç malzemelerinden biri olan hava savunma sistemleri Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalırken Moskova çözümü yeni bir sistem de buldu.

Gibka-S, Rus devletine ait savunma kuruluşu KBM tarafından geliştirilmiş yeni bir kendinden ateşli mobil hava savunma sistemi.

Pantsir gibi sistemlerden farkı ise menzilinin çok kısa olması. Sistemin demeneleri Aralık 2019'da tamamlanırken Rus ordusunun envanterine 2021 yılında girmesi planlanıyor.

Siha'lara karşı tasarlandı: Dört füze fırlatabiliyor

Gibka-S adlı sistemin daha dar menzilli olmasının sebebi ise alçak irtifada uçan SİHA'lara karşı önlem olarak tasarlanmış olmaları. Sistemin önceliği alçaktan uçan hava araçları olurken hafif uçaksavar tarzı bir mobil yapıya sahip.

Tigr taktik aracının bir türevi olan 9А332 savaş aracının üzerine konuşlanan Gibka-S, MANPADS operatörlerini taşıyacak donanıma sahip. Bunun dışında füze yükü ve ilgili ekipmanı taşımak sistemi de mevcut. Sistemin tasarımında aynı anda dört adet füzeyi ateşleyebilecek füze fırlatıcısı donanımı da mevcut.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK