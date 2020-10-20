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43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de otobüslerde koronavirüs denetimi

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan kilit kavşakta şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerle seyahat eden kişilerin HES kodu denetimi yapıldı.

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Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye dahil birçok ülkede etkisini gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince denetim yapıldı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale'de yer alan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü kontrol noktasında şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerle seyahat eden kişilerin 'HES kodu' sorgulandı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan otobüslerin sürücülerinin evrakları incelendi. Ayrıca araçlarda hijyen denetimi yapan ekipler, yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıklarını da kontrol etti. Yolcuların maske ve mesafe kuralına uydukları görüldü.

Şehir içi toplu taşımalarda yolculuk eden vatandaşların da kontrolleri İSDEM ekiplerince yapıldı.

Öte yandan; durdurulan diğer araçlarda da ise sürücülerin ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden kontrolleri gerçekleştirildi.

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