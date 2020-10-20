Yeni koronavirüs tablosu açıklandı! Ağır hasta sayısı artıyor

Türkiye'nin 20 Ekim tarihli koronavirüs tablosu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekerken tedbirlere uyulması konusunda bir kez daha uyardı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 20 Ekim tarihli koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 116 bin 565 test yapılırken hasta sayısı ise bin 894 oldu. Sağlık Bakan Fahrettin Koca, tablodaki ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti tedbirlere uyulmasını istedi.

Fahrettin Koca, twitter'dan yaptığı açıklamada yapılan testlerle bin 894 yeni hasta tespit edildiğini söyleyerek tablodaki ağır hasta sayısındaki artışa dikkat çekti. Sayının bin 545'e yükseldiğini söyleyen Koca, tedbirler için uyardı sağlık çalışanlarının mücadeledeki gayretini vatandaşların tedbirler konusunda göstermeleri gerektiğini belirtti.