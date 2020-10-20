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İngiliz büyükelçi Dominick Chilcott'tan Isparta kebabı sorusu

İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Twitter üzerinden yayınladığı fotoğrafta takipçilerine "Bilin bakalım neredeyim?" diyerek kebap fotoğrafı paylaştı.

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İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, bugün Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yaptı.

Chilcott, Twitter hesabından paylaştığı kebap fotoğrafıyla takipçilerine "Bilin bakalım neredeyim?" diye sordu.

İngiliz büyükelçi takipçilerine sordu, 'Bilin bakalım neredeyim?'
Yaptığı ilk paylaşımın üstünden 4 saat geçmesinin ardından bir tweet daha atan Dominick Chilcott, "Cevabı bilen herkesi tebrik ederim, Isparta'da bir kebapçıdayım." açıklamasında bulundu.

İngiliz büyükelçinin yaptığı paylaşımlara kısa sürede yorum ve beğeni yağarken, Isparta Kebabı'nın şu zamana dek pek de meşhur olmaması dikkatlerden kaçmadı.

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