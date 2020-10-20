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Aydın’da sulama kanalındaki toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme

Anadolu Ajansı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

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AYDIN'ın Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında meydana gelen toplu balık ölümleri üzerine Kaymakam Ayhan Işık'ın talimatıyla İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, balık ölümlerinin sebebinin incelenmesi için sudan numune aldı.

Mahalle Muhtarı Himmet İzmir, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl da benzer sorunların yaşandığını söyledi.

Bölgede balık avlayan Yaşar Ayar da balıkların öldüğünü görünce çok şaşırdığını ve üzüldüğünü ifade etti.

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