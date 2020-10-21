Fransasız bakandan çirkin sözler! Helal gıda reyonların bulunmasından rahatsızmış

FRANSA yönetiminde İslam ve din düşmanlığı artık açıktan açığa yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Macron'dan sonra, hakkında tecavüzcü soruşturması açılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin da, ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu söyledi.

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, BFMTV kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasının kendisini şoke ettiğini ve bundan rahatsız olduğunu söyleyen Darmanin, 'marketlerde sadece helal gıda ürünlerinin bulunduğu reyonların bulunmaması' gerektiğini ifade etti.

'Hz. Muhammed'e hakaret karikatürü yayınlanabilir'

Darmanin, "Cemaatçilik böyle başlıyor. Kapitalizmin de bunda bir sorumluluğu bulunuyor" dedi. Bakan Darmanin, ülkede Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayımlanabileceğini ve okuldaki derslerde gösterilebileceğini savundu.

3 yılda 358 cami ve dernek kapatıldı

Terör ve radikalleşmede sosyal medyanın önemli rol oynadığını belirten Darmanin, Fransa'da son 3 yılda camiler dahil 358 yerin kapatıldığı, 428 yabancının sınır dışı edildiğini söyledi. Darmanin, ülkede yeniden saldırıların düzenlenebileceği uyarısında bulundu.