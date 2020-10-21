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İstanbul'da koronavirüs vakaları iki kat arttı! Cerrahpaşa Tıp Dekanı Prof. Dr. Gönen uyardı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen, koronavirüs salgınında hastanedeki durumla ilgili açıklamalarda bulunarak ''Cerrahpaşa'da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var'' dedi.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Sait Gönen şöyle dedi: "Cerrahpaşa’da vaka sayılarında ve hastane başvurularında iki katına yakın artış var. Kış hepimiz için zor geçebilir. Halen en büyük silahımız maske, fiziki mesafe ve hijyene uymak! Lütfen gevşemeyelim."

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