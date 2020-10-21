Barcelona'dan 5 gollü açılış! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde sezona Ferencvaros maçıyla başlayan Barcelona, Macar rakibini 5-1 mağlup etti.

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Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk hafta maçında Barcelona, Macar ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Barcelona rakibini 5 golle geçerken Lionel Messi de yeni bir ilke imza attı.

Barcelona'nın gollerini 27. dakikada Lionel Messi, 42. dakikada Ansu Fati, 52. dakikada Coutinho, 82. dakikada Pedri ve 89. dakikada Dembele kaydetti. Ferencvaros'un tek golü ise 70. dakikada penaltıdan Ihor Kharatin ile geldi.

Messi tarihe geçti

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 36. farklı takıma karşı gol atma başarısı gösterdi. Öte yandan Arjantinli yıldız Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 16 sezon gol atan ilk futbolcu olmayı başardı.

Pique kırmızı kart gördü

Barcelona'nın 5-1 kazandığı maçta Katalan devinin deneyimli stoperi Pique 68. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Grubun diğer maçında Juventus, Dinamo Kiev'i deplasmanda 2-0 mağlup etmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

- E Grubu:

Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya): 1-1

Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya): 0-0

- F Grubu:

Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1

G Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya): 0-2

Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan): 5-1

- H Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere): 1-2

Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir: 2-0