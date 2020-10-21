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Adana'da adım adım taciz! Güvenlik kamerasından yakalandı

 ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, 17 yaşındaki A.G.'yi takip edip, tacizde bulunan Zeki A. (23), polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından kaydının olduğu ortaya çıktı.

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Adana'da Bulvar üzerinde yürüyen A.G.'yi, 100 metre mesafeyle takip eden bir şüpheli, iddiaya göre genç kızı taciz etti. Genç kızın şikayetçi olması üzerine, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında güvenlik kameralarına incelemeye alan polis, taciz şüphelisinin Zeki A. isimli kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli Zeki A., polis ekiplerince o gün üzerinde bulunan giysilerle yakalandı.

Öte yandan şüphelinin, genç kızı takip ettiği anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Gözaltına alınan Zeki A.'nın Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ederken, kasten yaralama ve parada sahtecilik suçlarından da kaydının olduğu öğrenildi.

Şüphelinin sorgusunun ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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