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Ankara'da feci kaza: Otomobil yön levhasına çarptı

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da meydana gelen kazada yön levhası direğine çarpan aracın içerisindeki 4 kişi yaralandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kaza, saat 05.00 sıralarında Pursaklar ilçesi Özal Bulvarı Karacaören kavşağında meydana geldi. Havaalanı yönüne giden Furkan I. yönetimindeki 06 CCR 858 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu alt geçidin ayağında bulunan yön levhası direğine çarptı.

Kazada Furkan I. ile yanındaki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan I.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hurdaya dönen araç, çekici ile kaldırıldı.

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