Hakan Taşıyan son hali 2020 hastalığı nedir ne oldu?

Özellikle 90'lı yıllarda Güz Gülleri şarkısı ile popüler olan arabesk müzik şarkıcısı Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini üzdü. 47 yaşında olan Hakan Taşıyan bir süredir ayağındaki ağrılar nedeniyle tedavi görüyordu. Hakan Taşıyan böbrek ve karaciğerler nakli bekliyor. Peki Hakan Taşıyan'ın hastalığı ne, ne oldu?

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Güz Gülleri, Ayağıma Prangalar Taksalar gibi arabesk şarkıları yorumlayan ve 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıcı Hakan Taşıyan şu aralar çok zor günler geçiriyor. 47 yaşındaki Hakan Taşıyan'ın hastalığı ise merak edildi. Hakan Taşıyan bir süredir ayağındaki ağrılardan dolayı tedavi görüyordu. Sahne hayatı da neredeyse biten Hakan Taşıyan maddi ve manevi olarak zor durumda. Hakan Taşıyan şimdi de böbrek ve karaciğer nakli bekliyor. Peki Hakan Taşıyan hastalığı nedir, son hali nasıl?

Konuşmakta bir hayli zorlanan Taşıyan'a arkadaşı Hakan Yılmaz yardımcı oldu. Ünlü şarkıcıya, çok acil organ nakli yapılması gerektiğini söyleyen Yılmaz “Organ nakil ameliyatı her hastanede gerçekleşmiyor, böbrek ve karaciğer nakli için hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacı var” dedi

Hakan Taşıyan ise, ‘dedikodu dolaşmasın ortada benden duyun istedim. Sevenlerimden dua bekliyorum’ ifadelerini kullandı.

Hakan Taşıyan kimdir: Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncu Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde dünyaya geldi.

Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.

1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.

Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.