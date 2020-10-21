Medipol Başakşehir'de Junior Caiçara sıkıntısı

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı sağ beki Junior Caiçara, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında topsuz alanda sakatlanarak sahayı terk etti.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Medipol Başakşehir, RB Leipzig'in konuğu oldu.

Başakşehir'de maça ilk 11'de başlayan Brezilyalı sağ bek Junior Caiçara, 26. dakikada topsuz alanda sakatlandı.

Sakatlıktan sonra tedavisi yapılan Caiçara oyuna devam edemedi. Brezilyalı futbolcunun yerine 30. dakikada Berkay Özcan oyuna dahil oldu.

"Caiçara'nın durumu kötü gözüküyor''

Caiçara'nın sakatlığı hakkında bilgi veren Buruk, "Caiçara'nın durumu kötü gözüküyor, aşil tendonunda problem var. İnşallah önemli bir şeyi yoktur." şeklinde konuştu.