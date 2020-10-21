İBB'den Taksim Meydanı için oylama: 3 proje tasarımı tercihe sunuldu
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) ortak çalışmasıyla oylamaya açılan Taksim tasarımları şöyle oldu:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) en yoğun kullanıcı kitlesine sahip Taksim Meydanı için 3 tasarımı İstanbulluların oylamasına sundu.
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İstanbullular, T.C. kimlik numaraları ile istanbulsenin.org üzerinden oylarını 19 Ekim-12 Kasım 2020 tarihleri arasında kullanabilecek.
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Oylamaya yansıyan 3 projenin görüntüleri şöyle:
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Taksim Meydan- 15 Numaralı proje
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