Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere tonlarca un ve bakliyat gönderecek

TÜRKİYE, Suriye başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere 110 bin ton un ve bakliyat yardımı yapacak.

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TMO'nun temin edeceği un ile yeşil mercimek ve nohut, Türk Kızılay ve AFAD tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye'de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine 100 bin tona kadar ekmeklik buğday karşılığı un ve 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut hibe edilmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü görevlendirildi.