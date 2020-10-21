Ajda Pekkan estetikleri neler kaç kere nereye estetik yaptırdı?

Hakan Altun ile gizli aşk yaşadığı iddia edilen Ajda Pekkan kaç yaşındadır ve kaç estetik operasyonu geçirmiştir soruları merak konusu oldu. 74 yaşında Süperstar'ın kaç estetik geçirdiğine dair net bir rakam yok fakat Ajda Pekkan 22 yaşından beri estetik operasyonu yaptırıyor.

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Ajda Pekkan kaç yaşında ve kaç tane estetik operasyonu geçirdi soruları magazin basınında çıkan haberlerin ardından tekrar akıllara geldi. Süperstar Ajda Pekkan ilerleyen yaşına inat enerjisi ve güzelliği ile her dönem konuşulmayı başarıyor. Peki ilk estetik operasyonunu 22 yaşında yaptıran Pekkan, toplam kaç tane estetik ameliyatı oldu?

İşte Ajda Pekkan'ın estetik operasyonları...

3 Kez Burnunu Yaptırdı

Burun Estetiği yani Rinoplasti, Botoks, Dolgu, Lazer Epilasyon gibi cerrahi dışı estetik girişimlerden sonra en çok yaptırılan estetik ameliyat. Süperstar da yüzüne uygulattığı diğer estetik müdahalelerle bağlantılı olarak, en doğru ifade ve görüntüyü yakalamak için 3 kez burnunu yaptırdı.

6 Kez Dudaklarına Silikon Enjekte Ettirdi

Yüze uygulanan estetik amaçlı müdahaleler arasında en yaygın olanlarından biri olan dudağa silikon enjekte ettirme prosedürü.

Diz Kapaklarını Gerdirdi

Yaş ilerlemeye başlayınca, kilo değişikliklerine de bağlı olarak, ne kadar spor yaparsanız yapın değiştiremeyeceğiniz bir durum diz kapaklarındaki kırışıklık. Ajda da geçirdiği başarılı ameliyat sayesinde bu sorundan bir çırpıda kurtulan ünlülerden.

2 Kez Karın Bölgesini Gerdirdi

Yıllar ister istemez karın bölgesinde kırışıklığa sebep olabiliyor. Elastikiyetini kaybeden derinin meydana getirdiği görüntüden kurtulmak için estetik cerrahiye başvurmak da, süperstarın genç kızlara taş çıkartan vücudunun sırlarından biri.

4 Defa Yüzünü Gerdirdi

Yerçekiminden kaçış yok. Kozmetik sektörünün gelişmesiyle yaşlanma belirtilerini ne kadar ortadan kaldırabilsek de, en etkili sonuç şüphesiz ki Yüz Gerdirme Ameliyatları. Ajda’nın Anneannelerimizi kıskandıran yüz güzelliğinin arkasında yatan sihirli dokunuş, bu operasyonların en başarılı örneklerinden.

Kaşlarını Çektirdi

Eskiler, bir kadının güzelliğinden bahsederken kaşı-gözü derler. Yüz ifadesinin en önemli noktalarından biri olan kaşların kaldırılması ve şekillendirilmesi işlemi, günümüzde en sık başvurulan estetik çözümler arasında.

Göz Kapaklarını Kaldırttı

Yüz Gerdirme Ameliyatları, yüzün genel hatlarına uygulanırken, bakışlardaki keskin güzelliğe kavuşmanın sırrı, göz kapaklarına uygulanan estetik dokunuşlar.

Göğüslerini Dikleştirdi

İnsan vücudundan yer çekiminden en çok etkilenen bölgelerin başında şüphesiz ki göğüsler geliyor. Meme dikleştirme ameliyatları, protezlerle desteklensin ya da desteklenmesin, kadın özgüveninde en büyük etkiye sahip olan müdahalelerden biri.

Kol Altındaki Yağları İki Kez Aldırdı

Yaşlanma belirtilerinin en çok göze göründüğü bölgelerden biri olan kolların dirsek-omuz arasında uzanan kısmına uygulanan yağ aldırma yani Liposuction ile, özellikle düzenli sporla desteklendiğinde uzun vadeli sonuçlar elde ediliyor.

6 Ayda Bir Yüzüne Botoks Enjekte Ettiriyor

Yüze uygulanan çeşitli estetik müdahalelerin arasında ilk sıralarda Botoks yer alıyor. Pekkan’ın geçirdiği yüz gerdirme ve dudağa silikon enjekte edilmesi ameliyatlarını tamamlayan elde edilen sonucun uzun süre korunmasını sağlayan Botoks, ünlü sanatçının 6 ayda bir uygulattığı küçük dokunuşlar arasında.