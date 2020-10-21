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Kahramanmaraş'ta hayatlarının şokunu yaşadılar! Kamyon apartmana girdi

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ta, freni boşalan hafriyat kamyonu bahçe duvarını yıktığı apartmana çarparak durdu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken apartman sakinleri büyük korku yaşadı.

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Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bulunan 46 ACP 522 plakalı hafriyat kamyonu, park halindeyken freni boşalarak birden hareket etmeye başladı. Eğimli yolda hızla geri geri giden kamyon, inşaat alanının yan kısmındaki aprtmanan bahçe duvarını yıktıktan sonra binaya çarparak durabildi. Kazada, şans eseri yolda kimse bulunmaması olası faciayı önledi. Apartmanda oturanlar ise gürültü nedeniyle büyük panik yaşadı.

Kamyon şoförü, park halindeki kamyonun freninin boşalması sonucu hareket ederek apartmana girdiğini anlattı. Hafriyat kamyonu, vinç ve kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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