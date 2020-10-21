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Sahte içki faciası! Ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi

Kaçak içki faciasında hayatını kaybedenlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Aydın'da 2, Kırklareli, Zonguldak ve İzmir'de birer kişinin daha ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 67'ye yükseldi.

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Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde yaşayan Metin Tekeli, iddiaya sahte içki içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Tekeli, hastanede yaklaşık 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kuşadası’nda da sahte içki içtiği ileri sürülen Hasan Topal, fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İki kişinin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölenlerin sayısı 67'ye yükseldi

Şehirde 12 Ekim’den bu yana iki kişinin daha ölümüyle sahte içkiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükselirken, ülke genelindeki ölümler 67'ye yükseldi.

Kırklareli'nde bir kişi daha hayatını kaybetti

Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde balıkçılık yapan Soner Dolukan, Tayfun Yakın, Tufan Abay ile T.A., geçen hafta alkol aldı. İddiaya göre, el yapımı sahte içki içtikten sonra rahatsızlanan 4 kişi, yakınlarınca Vize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 4 kişi, Tekirdağ ve Kırklareli’deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

1 kişinin de durumu ağır

Sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden durumu ağır olan Soner Tolukan ve Tayfun Yatkın’ın ardından bugün de Tufan Abay hayatını kaybetti. Diğer 1 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

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