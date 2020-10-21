Altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın fiyatı 484 liradan alıcı buluyor

Erdoğan imzaladı! 2020-2022 dönemi hayvancılık yatırım destekleri belli oldu

Hazine'den 5 partiye 481 milyon TL yardım yapılacak

Ford ve Volkswagen Türkiye'yi seçti! 800 milyon euroluk yatırım 2 bin 500 kişilik istihdam