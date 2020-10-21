Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan velilere 'kahvaltı' uyarısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okul kantinlerinin açıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, "Siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen" diyerek de velileri uyardı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada okul kantinlerinin açıldığını duyurdu ve velilere kahvaltı uyarısında bulundu.

Selçuk "Sürecin bir parçası olarak okul kantinlerimiz açıldı, ancak siz çocuklarımızın kahvaltısını evde sağlıklı ve düzenli olarak yapmalarına özen gösterin, lütfen. Bu önemin altını hep çizmiştik ama şu dönemde sağlıklı beslenme, bağışıklıkları için çok daha önemli." dedi.