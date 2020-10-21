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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı köşeye sıkıştırdı! Dorukhan Toköz transferi bitiyor

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmeyen Dorukhan Toköz için devre arasında Siyah-Beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor. Transferin devre arasında bitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Dorukhan Toköz, sezon öncesinde de gündeme geldi ancak girişimler başarılı olmadı. Fenerbahçe, ocak ayında bir kez daha harekete geçecek ve bu kez eli çok daha güçlü olacak çünkü Dorukhan Toköz’ün Siyah-Beyazlılar ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 24 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın kendisine önerdiği senelik 650 bin Euro’dan 2+1 yıllık kontratı kabul etmedi.

Beşiktaş'tan çok daha cazip teklif
Fanatik'in haberine göre; Sarı-Lacivertliler, Dorukhan için Kara Kartal’dan çok daha cazip bir teklif hazırladı. Buna göre Milli yıldıza senelik 1.2 milyon Euro önerileceği öğrenildi. Sözleşme süresinin 4 yıl olması bekleniyor. Üstelik 600 bin Euro da imza parası verileceği kaydedildi. Ali Koç, “Takımımızın yaş ortalamasını 26.7’ye düşürdük. Hedefimiz bunu 25’e indirmek” demişti. Takımdaki yerli oyuncu sayısını artırma hedefi de olan Sarı-Lacivertliler bu nedenle Dorukhan transferine büyük önem veriyor.

Ya 1 milyon euro ya bedava
Kanarya, sezon sonunda Dorukhan Toköz’ü bedelsiz kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan Beşiktaş’ın kapısını çalacak. Siyah-Beyazlılar’a yapılacak teklif henüz netleşmedi ancak rakamın 1 milyon Euro’dan fazla olması beklenmiyor. Eğer Beşiktaş bunu kabul etmezse Sarı-Lacivertliler sezon sonunda yıldız futbolcuyu bedavaya kadrosuna katabilecek.

Sergen Yalçın'ın orta sahadaki kalbini söküp almak istiyor
Emre Belözoğlu, daha önce Gökhan Gönül, Caner Erkin gibi önemli isimleri Beşiktaş'tan koparırken Antalyaspor'dan transfer edilen Nazım Sangare de siyah-beyazlı ekibe çalım atılarak kadroya katılmıştı. Emre Belözoğlu, şimdi de Sergen Yalçın'ın orta sahadaki kalbini söküp almak istiyor.

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