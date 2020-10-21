Oktay Ertuğrul kaç yaşında Umut Akyürek'in eşi kimdir?

Türk Sanat Müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Umut Akyürek son paylaşımı ile estetik iddialarına cevap verdi. Bu paylaşımın ardından Umut Akyürek'in hayatı merak konusu oldu. Umut Akyürek 47 yaşında ve aslen Ankaralı. 2004 yılında Oktay Ertuğrul ile evlenen Umut Akyürek'in Melek Bal adında bir kızı var.

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Son paylaşımı ile dudak dolgusu iddialarına cevap veren sanatçı Umut Akyürek'in hayatı merak konusu oldu. 47 yaşında olan Umut Akyürek buğulu sesi ile Türk Sanat Müziği şarkılarına seslendiriyor. Aslen Ankaralı olan Umut Akyürek 2004 yılında kendisi gibi sanatçı Oktay Ertuğrul ile evlendi. Umut Akyürek'in 15 yaşında Melek Bal adında bir kızı var.

Buda burada dursun 17 yaşındayım😉

Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım . Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez . Bu seferde orjinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum😁😀😃

İşte 1973 yılında dünyaya gelen Akyürek ve eşi ile ilgili merak edilenler

Umut Akyürek kimdir: Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek 12 Temmuz 1973 Ankara'da dünyaya geldi. Leblebi Tozu ve Yaşamak Güzel Şey filmlerinde rol olan Fulden Akyürek ile kardeştir. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Sakarya'da tamamladı. İlk ve orta öğrenimini Sakarya’da tamamlayan sanatçı, İstanbul Teknik Üniversitesi, Devlet Konservatuarı mezunudur. 1989 senesinde Erol Sayan yönetiminde sürdürülen İzmit Musiki Derneği'ne başlamışıyla kariyeri için önemli bir adım attı. 1990 senesinde TRT amatör ses yarışmasına katıldı ve yarışmada 3. oldu. Sonraki sene ise İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Bölümü'ne girdi. Umut Akyürek, kendisi gibi sanatçı olan sevgilisi Oktay Ertuğrul ile 2004 yılında nikah masasına oturdu, çift 2005 yılında kızları Melek Bal'ı kucaklarına aldı.

Oktay Ertuğrul kimdir:

1972 yılında dünyaya gelen Oktay Ertuğrul Türk Halk Müziği sanatçısıdır. Aslen Elazığ Aydınlar Hedi Köyü nüfusuna kayıtlıdır. Çocukluk yılları doğup büyüdüğü köyünde geçmiştir.

Oktay Ertuğrul İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Daha sonra TRT sınavlarına girmiş TRT sanatçısı olmuştur.

2007 yılında Lirik ve 2013 yılında Sır isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır.