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Kocaeli'de inanılmaz olay: Çıkması istenen kiracı fabrikayı söküp götürdü

Demirören Haber Ajansı

KOCAELİ'de fıkralara konu olacak nitelikte olay vuku buldu. Kira alamadığını iddia eden fabrika sahibi, kiracısı tarafından fabrikanın sökülüp götürüldüğünü iddia etti. Alakalı kişi hakkında suç duyurusunda bulunulurken avukat 'dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Fabrikanın yan panelleri dahil her şeyi vinçlerle götürüyor, TIR ile taşıyor' dedi.

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Darıca'nın Osmangazi Mahallesi Sanayi Caddesi Kanuni Sokak'ta, 11 bin 725 metrekare alanda 8 bin 400 metrekare kapalı alana sahip fabrikada, temizlik ve ambalaj kağıdı üzerine üretim yapılan şirketin sahibi olan, İstanbul'un Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Han, binayı 27 Haziran 2018'de İhsan Yümlü’ye sattı. Han, daha sonra Yümlü ile 1 yıllık sözleşme imzalayarak, aynı binada bu defa kiracı olarak üretime devam etti.

Şirketten kira bedeli ödenemeyince icra takibi başlatıldı. Tahliyeye başlayan şirket yetkililerinin, fabrika binasının çelik konstrüksiyondan yapılan bazı eklentilerini söktüğü görüldü. Bunun üzerine İhsan Yümlü, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

"Fabrikamızı kaçırıyor"

Kiracılarının fabrikayı söküp, götürdüğünü iddia eden avukat Şükrü Caner, "Kiracımız ne yazık ki hem ödemeleri yapmadı hem de tahliye etmesini istediğimizde de fabrikayı taşımaya başladı. Fabrikanın içerisinde bulunan şeyleri taşıması en yasal hakkıdır ama fabrikayı söküp götürüyor. Bu dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Fabrikanın yan panelleri dahil her şeyi vinçlerle götürüyor, TIR ile taşıyor. Bir başka yere fabrika kurma gerekçesiyle yapıyor bunu yani fabrikamızı kaçırıyor" dedi.

Şikayetçi olduklarını belirten Caner, şöyle devam etti:

"Biz de hakkımızı aramak için savcılığa başvuruda bulunduk, davalar açtık, icra takipleri açtık ancak şu anda yargının içinde bulunduğu durum salgın sebebiyle her şeye yetişemediğinden bu fırsattan istifade fabrikamızı elimizden göz göre göre kaçırıyor. Sığınağımız sadece yargı olduğu için biz de yargıya başvurumuzu yaptık ve sonucunu bekliyoruz."

"Göz göre göre sökülüp taşınıyor"

"Mağduriyetimiz günden güne büyüyor. Bizim de elimiz bağlı, hiçbir şey yapamıyoruz. Bir fabrikanın sökülerek taşınılması dünya tarihinde görülmüş bir şey değil. Çünkü bu demonte bir fabrika değil. Kurulu, tapuda tescilli, belediyeden ruhsatlı bir bina göz göre göre sökülüp taşınıyor" diye konuştu.

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