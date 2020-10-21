Grip aşısı Türkiye'ye ulaştı ancak kimlere yapılacak, Charlson Risk Skoru nedir?
TÜRKİYE'de koronavirüs nedeniyle talebin arttığı grip aşısının Charlson Risk Skoru'na göre uygulanacağı söyleniyor. Kimler grip aşısı olacak? sorusunun bu uygulamaya göre yanıt bulacağı belirtiliyor. Peki, Charlson Risk Skoru nedir? işte yanıtı.
Türkiye’de grip aşısı önceki yıllarda ekim ayında yapılıyordu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Ancak başka bir sıkıntı var. Sağlık Bakanlığı henüz kimlerin grip aşısı olması gerektiğine ilişkin algoritmayı resmen yayımlamadı. Bu nedenle sahada aşının kimlere yapılacağı merak konusu oldu.
Aşıda yaşanan tartışmalara bu kez 'Charlson Risk Skoru' ve bunun baz alındığı bakanlığa ait olduğu iddia edilen taslak algoritma damgasını vurdu.
Henüz resmi açıklama gelmedi: Sağlık Bakanlığı henüz grip aşısıyla ilgili algoritmayı resmi olarak açıklamazken, sosyal medyaya yansıyan, bakanlığın logosunun yer aldığı 'Charlson Risk Skoru' puanlamasına göre puanı tutan ve birincil risk grup adı altında saptanan hastaya grip aşısı yapılacağı iddia edildi.
Aile hekimleri tarafından puanlandırma yapılacak
Milliyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın haberinde yer verdiği söz konusu taslak algoritmaya göre kişiler “Yüksek, orta ve çok düşük riskli” olarak aile hekimleri tarafından puanlandırılacak. Risk skorunda yer alan hastalıklardan hiçbirine girmeyen kişilere “0” verilerek “risksiz”; 1-2 puanı olanlar ise “çok düşük riskli” kabul edilecek. Bu kişilere grip aşısı yapılmayacak.