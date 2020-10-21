Grip aşısı Türkiye'ye ulaştı ancak kimlere yapılacak, Charlson Risk Skoru nedir?

Türkiye’de grip aşısı önceki yıllarda ekim ayında yapılıyordu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Ancak başka bir sıkıntı var. Sağlık Bakanlığı henüz kimlerin grip aşısı olması gerektiğine ilişkin algoritmayı resmen yayımlamadı. Bu nedenle sahada aşının kimlere yapılacağı merak konusu oldu.