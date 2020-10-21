Meral Akşener Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ı arayarak 'Buğra Kavuncu FETÖ'cü mü?' diye sordu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olup olmadığını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a sordu. Abdulkadir Selvi'nin bugünkü yazısında aktardığı iddiaya göre ikili, Akşener'e "Hayır. Bizde böyle bir kayıt yok" cevabı verdi.

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İYİ Parti FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmalarının merkezinde. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etmesi partiyi karıştırdı. Akşener'in suçlamalara verdiği yanıt kamuoyunu pek tatmin etmedi.

Özdağ'ın daha önce Akşener'i Kavuncu konusunda uyardığı ortaya çıkarken, konuya ilişkin çarpıcı bir kulis ortaya çıktı. Kimsenin bilmediği bir detayı Selvi, Hürriyet'teki "Enver Altaylı’nın ‘Sokağa dökülün’ sözü neyin şifresi" başlıklı köşesinde böyle anlattı:

Akşener, Akar ve Fidan'a sormuş

"Ümit Özdağ, FETÖ’cülükle suçladığı Buğra Kavuncu’nun İYİ Parti’ye geliş sürecinde Meral Akşener’i “Bu FETÖ’cü” diye uyardığını anlattı. Bunun üzerine Akşener’in “İki devlet görevlisiyle görüştüğünü, devlet görevlilerinin Buğra’yla ilgili kendilerinde bir kayıt olmadığını söylediklerini” aktardı. Bu görüşme doğru. İYİ Parti kaynakları, Ümit Özdağ’ın “Çok yüksek” dediği iki devlet görevlisinin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan olduğunu söylediler. Dün Bakanlar Kurulu toplantısı nedeniyle benim Akar ve Fidan’a sorma imkânım olmadı.

Ümit Özdağ, Meral Akşener’e gidip Buğra Kavuncu hakkında, “Bu FETÖ’cü. Hem dayısı hem kendisi FETÖ’cü” diyor. Akşener, “Nereden öğrendin FETÖ’cü olduğunu” diye soruyor. Özdağ, “Hem MİT’ten, hem Genelkurmay’dan öğrendim” diye yanıt veriyor. Akşener bunun üzerine partiye kayıtlı sabit telefon hattından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ulaşıyor. Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğuna dair bir bilgi olup olmadığını soruyor. Akşener bir ya da en fazla iki gün sonra Ümit Özdağ’ı davet ediyor. “İki tarafa da sordum. ‘Hayır. Bizde böyle bir kayıt yok’ dediler” diyor. Özdağ, canı sıkkın bir şekilde, “Ha öyle mi, memnun oldum” deyip görüşmeden ayrılıyor. Ama belli ki ikna olmamış."

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı