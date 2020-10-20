Saltuk Buğra Kavuncu kimdir aslen nereli kaç yaşında?

İyi Parti parti sözcüsü ve İstanbul İl Başkanı olan Saltuk Buğra Kavuncu'nun hayatı merak konusu oldu. 47 yaşında olan Saltuk Buğra Kavuncu farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır. Peki Saltuk Buğra Kavuncu aslen nereli eşi kimdir?

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'de Buğra Kavuncu hakkında açıklamalarda bulundu. Pek çok izleyici Buğra Kavuncu ile ilgili bilgileri merak ediyor. Peki ama Buğra Kavuncu kimdir? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında ayrıntılar...

Ümit Özdağ Buğra Kavuncu hakkında ne dedi: İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Buğra Kavuncu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özdağ, Kavuncu ile ilgili "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk İş Adamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yapmış." ifadelerini kullandı. İddialarla ilgili Tarafsız Bölge programına telefonla bağlanan Kavuncu, Ahmet Hakan'a iddialarla ilgili olarak Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Kavuncu, "Büyük bir üzüntüyle ve öfkeyle dinledim. Hukuk katliamı yapıldı orada. Kongre sürecinden sonra tartışılan konularla ilgili olarak ben özellikle sosyal medya ya da başka bir yerde herhangi bir beyanatım olmadı. Davaya partiye zarar verecek bir tartışmayı hiç bir zaman sağlıklı bulmadım. Ben yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. İstanbul kongresinde kendisinde taraf oldu, madem 3 yıldır böyle bir endişesi vardı, biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük. Bu ülkede adalete hukuka güvenmekten başka çaremiz yok" dedi.

Saltuk Buğra Kavuncu kimdir: Saltuk Buğra Kavuncu İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi, parti sözcüsü ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanıdır. 01.01.1973 tarihinde dünyaya gelen Buğra Kavuncu satış, pazarlama ve yatırım alanında tecrübe sahibidir. İşte, Buğra Kavuncu'nun hayatıyla ilgili bazı bilgiler..

Buğra Kavuncu kimdir:

Buğra Kavuncu 01.01.1973'te dünyaya geldi. Evli ve 2 oğlu, birde kızı olan Buğra Kavuncu Ankara Atatürk Lisesi ardından Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmuştur. 1997 yılında girişimci olarak iş hayatına atılmıştır.

Farklı şirketlerde genel müdürlük, pazar yöneticiliği, CEO olarak görev yapmıştır.

Satış, pazarlama ve yatırım alanında tecrübe sahibidir. Rusça, Kazakça ve İngilizce bilmektedir. Baba tarafından aslen Adana Ceyhan’lıdır.