BIST 1.212
DOLAR 7,80
EURO 9,26
ALTIN 482,10
HABER /  GÜNCEL

Gürhan Altundaşar kaç yaşında nereli Gürhan Altundaşar dizileri hangisi?

BKM 2 oyuncularından biri olan ve 'Açın kapıyııı' repliği ile ünlenen oyuncu Gürhan Altundaşar'ın hayatı merak edildi. 36 yaşında Gürhan Altundaşar aslen Karslı ve Ankara doğumlu. Oyuncu Merve Dizdar ile evli olan Gürhan Altundaşar hangi dizilerde rol aldı?

Abone ol

Gürhan Altundaşar BKM 2'nin en çok sevilen oyuncularından biri oldu. 'Açın kapıyııı' ve Azeri Hoca tiplemeleri ile tam not alan Gürhan Altundaşar aslen Karslı ve 36 yaşında. 2018 yılında Merve Dizdar ile evlenen Gürhan Altundaşar hakkında merak edilenler...

Gürhan Altundaşar kimdir: Tiyatro oyuncusu. 1984 Ankara doğumlu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu. Ankara Devlet Tiyatrosu, Tiyatro Kara Kutu, Tiyatro Akademika ve Açık Sahne'de çalışmalarına devam etti. 2013 yılında İstanbul'a yerleşerek çeşitli tiyatrolarda yer almaya devam etti..

Gürhan Altundaşar, 2016 yılından bu yana BKM Mutfak’ta, 2019’dan itibaren Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda çalışmalarını sürdürüyor.

 Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (2019)

Şato / Oyuncu - 2015  

Bir Kurşun Deliğine Kaç İnsan Sığar / Oyuncu - 2012

 Rol Aldığı Film ve Diziler:

 Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 (TV Programı 2019-2020)

Organize İşler: Sazan Sarmalı (Gürhan, Sinema Filmi 2019)

Merve Dizdar kimdir: Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yapmaktadır. Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başlayıp, halen devam etmektedir.

İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite’de gibi başlıca dizilerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş dizisiyle seyircileriyle buluşmaktadır. Ayrıca TRT ÇOCUK kanalında Arkadaşım Bıdı ve 23 Nisan şenliğe doğru adlı çocuk programlarının sunuculuğunu üstlenmiştir.

SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Adalet Bakanlığı'ndan 6 yılı kısıtlayan nafaka önerisi! Peki uzmanlar ne diyor
Garry Rodriges Galatasaray'da dönüyor! 3 kez haber yollamış
Sağlık Bakanı Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü 'kurallara uyalım' uyarısı yaptı
Ümit Özdağ istifa edecek mi? Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması var mı?
Son dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Cem Uzan Sabah'ın aldatma iddiasına çok sinirlendi kapak olsun deyip paylaştı
Bursa'da tarladan karpuz çalmıştı! Yargıtay'dan şaşırtan göz hakkı kararı
Kamu kurumlarına bin 652 yeni araç alınacak! Yeni bütçe yasa teklifi
Merve Dizdar eşi kim Masumlar Apartmanı Gülben kiminle evli?
Ermenistan, Azerbaycan'ın Siyezen, Gebele ve Kürdemir illerine balistik füze fırlattı
Aleyna Tilki kötü örnek oldu yırtık çorapların sırrı da çözüldü görenleri şoke etti
Yorumlar