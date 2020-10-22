Cem Uzan Sabah'ın aldatma iddiasına çok sinirlendi kapak olsun deyip paylaştı

Cem Uzan'ın, üçüncü eşi 40 yaşındaki Funny Blanchelande'ı, 27 yaşındaki Gabriele Tevainyte için terk ettiği iddia edilmişti. Cem Uzan, kendisi hakkındaki iddiaları duyuran sabah gazetesine paylaştığı fotoğraf ve "Kapak olsun" notu ile yanıt verdi.

Abone ol

2009 yıllarından bu yana firari olarak Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın, üçüncü eşi 40 yaşındaki Monakolu Funny Blanchelande'ı, 27 yaşındaki Litvanya asıllı Monakolu Gabriele Tevainyte için terk ettiği iddia edilmişti.

İddiayı ortaya atan Günaydın yazarı Bülent Cankurt, ikinci bir haberde ise Cem Uzan'ın uğruna eşini terkettiği Gabriele Tevainyte ile yasak aşkının uzun sürmediğini belirtmişti.

Sosyal medyadan yanıt

İddialara ilişkin bir süredir sessizliğini koruyan Cem Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile suskunluğuna son verdi.

Cem Uzan, eşi Funny Blanchelande ve yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Gabriele Tevainyte'in birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Eşim Fanny. Arkadaşı Gabriel’e yüzük takarken... Yalancı, yandaş medyaya kapak olsun" ifadelerini kullandı. Uzan bu paylaşımına Sabah Gazetesi'ni de etiketledi.