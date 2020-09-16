Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını 27 yaşındaki sosyetik güzelle aldattı

Hapse gireceğini anlayınca Ekim 2009'da yurt dışına kaçan ve Fransa'dan siyasi sığınma talep eden Cem Uzan, evlilikten de çapkınlıktan da vazgeçmiyor. 60 yaşındaki Cem Uzan, 40 yaşındaki karısı Fanny Uzan'ı da aldattı. Uzan, ünlü bir takı tasarımcısı olan eşi Fanny'i, 27 yaşındaki Gabrielle isimli başka bir güzelle aldattı. Uzan'ın üçüncü evliliği de dağılmak üzere...