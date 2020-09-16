Cem Uzan 'azgın teke sendromu'na yakalandı! 40 yaşındaki karısını 27 yaşındaki sosyetik güzelle aldattı
FRANSA'nın başkenti Paris'te kaçak yaşayan 60 yaşındaki Cem Uzan, çapkınlıktan vazgeçmiyor. Uzan, yeni evlendiği kendisinden 20 yaş küçük üçüncü karısını, 27 yaşındaki başka bir güzelle aldattı.
Hapse gireceğini anlayınca Ekim 2009'da yurt dışına kaçan ve Fransa'dan siyasi sığınma talep eden Cem Uzan, evlilikten de çapkınlıktan da vazgeçmiyor. 60 yaşındaki Cem Uzan, 40 yaşındaki karısı Fanny Uzan'ı da aldattı. Uzan, ünlü bir takı tasarımcısı olan eşi Fanny'i, 27 yaşındaki Gabrielle isimli başka bir güzelle aldattı. Uzan'ın üçüncü evliliği de dağılmak üzere...
Fransa'da siyasi sığınmacı olarak lüks bir yaşam süren Cem Uzan'ın üçüncü evliliğinin üzerinde de kara bulutlar dolaşıyor. İlk evliliğini Şebnem Berker ile yapan, ikinci eşi Alara Koçibey'den de Nisan 2011'de boşanan Cem Uzan; Fransa'da Türklerle flört edip, 28 Kasım 2012'de de Monakolu Fanny Blanchelande ile üçüncü evliliğini yapmıştı.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un yazına göre, Cem Uzan'ın üçüncü evliliği de sallantıdaymış. Meğer 26 Aralık'ta 60 yaşına basacak olan Cem Uzan da, bir dönem sosyetede kol gezen Azgın Teke Sendromu'nun takipçisi olmuş!
40 yaşındaki ünlü takı tasarımcısı olan eşi Fanny Hanım'ı, adının Gabrielle olduğunu öğrendiğim 27 yaşında genç bir güzelle aldatmış.