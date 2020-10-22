BIST 1.212
DOLAR 7,80
EURO 9,25
ALTIN 481,22
HABER /  GÜNCEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

 ANKARA, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Mersin, Kilis, Kastamonu, Diyarbakır ve Amasya'da gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Abone ol

Gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazlar için kamulaştırma kararı verildi.  Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Ankara, Hatay, Gaziantep, Mersin ve Kilis'teki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde "9G3015 Doğanpınar DM-Boztepe KÖK Enerji Nakil Hattı", Kastamonu'da "OSB TM-Gölköy DM Enerji Nakil Hattı" ve Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "TUV KÖK-Dikmen KÖK Enerji Nakil Hattı"nın yapımı için de  bazı taşınmazların TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tesis edilecek olan "380/154 kV Çınar 380 Trafo Merkezi Projesi" kapsamında da bölgedeki bazı taşınmazlar Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Amasya'nın Taşova ilçesinde "Karayel Hidroelektrik Santrali"nin yapımı amacıyla bölgedeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele istimlak edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'un Silivri ilçesinde "Ömerli Rüzgar Enerji Santrali"nin yapımı için Büyükkılıçlı, Fener ve Kurfallı mahallelerindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.

Malatya'nın Battalgazi ve Kale ilçeleri sınırları içinde inşa edilen afet konutlarına ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu için de bazı taşınmazların Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması yapılacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Adalet Bakanlığı'ndan 6 yılı kısıtlayan nafaka önerisi! Peki uzmanlar ne diyor
Garry Rodriges Galatasaray'da dönüyor! 3 kez haber yollamış
ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye çok şeyi feda etti
Sağlık Bakanı Koca 7 ilin sağlık müdürüyle görüştü 'kurallara uyalım' uyarısı yaptı
Ümit Özdağ istifa edecek mi? Buğra Kavuncu hakkında FETÖ soruşturması var mı?
Son dakika! 2020 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
ÖNCEKİ HABERLER
Bartın'da 96 yaşında koronavirüsü yıktı 'ben böyle bir hastalık görmedim'
Doç. Dr. Ali İhsan Ökten'ten korkutan sözler! Hastalığı ağır geçirenlerde...
22 Ekim evde bakım maaşı yatan iller 30 oldu sorgulama
Çekya’da Kovid-19’la mücadele kapsamında yeniden karantina ilan edildi
Kayserispor'a Cristian Sapunaru'dan kötü haber: Koronavirüse yakalandı
Karabük'te evde yaşlı veya kronik hastası bulunan Kovid-19 hastaları yurda yerleştirilecek
Yorumlar