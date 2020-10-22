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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: Toplumsal bir savaş olarak algılayalım

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, koronavirüs salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Müftüoğlu, "Tedbirleri gevşetmek bir yana, daha da sıkılaştırmanın yollarını bulalım" çağrısı yaptı.

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Prof. Müftüoğlu, 'İşler iyi gitmiyor' başlıklı yazısında "Sadece pandemi sürecini yönetenlerin değil, ortaya çıkabilecek olumsuzlukların neticesine katlanacak olan bizlerin de şapkalarımızı önümüze koyup ciddi ciddi düşünmemiz lazım. Bir süre önce varlığına işaret edilen 'ışığın' bu karanlık tünelden çıkışımızın değil de hızla üstümüze gelen şiddetli ve büyük yeni dalgaların habercisi olması mümkündür" ifadelerini kullandı.

"Toplumsal bir savaş olarak algılayalım"

Müftüoğlu, yazısında şunları kaydetti:

Aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sıkıntıyı aylar önce işaret etti. Daha yaz başında 'Gemiyi kıyıya yaklaştırdık ama limana sağ salim ulaşabilmemiz için bazı fedakârlıklar yapmamız lazım. O fedakarlıkları yapmazsak eğer kıyıya çıkmamız uzayabilir!' şeklinde özetleyebileceğimiz bir açıklama da yaptı.

Önerim şu: Gelin hiç olmazsa bu mühim dönemde hata yapmayalım. Gelin bu vurdumduymazlıktan, bu kayıtsızlık ve bıkkınlıktan vazgeçelim. Tedbirleri gevşetmek bir yana, daha da sıkılaştırmanın yollarını bulalım. Sürecin bundan sonrasını 'toplumsal bir savaş' olarak algılayalım, planlayalım ve sürdürelim.

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