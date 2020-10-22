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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye tepki

Dışişleri Bakanlığı, "Kıbrıs Rum Kesimi’nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışılageldiği üzere ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

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Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) zirvesi sonunda yayımlanan bildiriye tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen Mısır-Yunanistan-GKRY zirvesi sonunda yayımlanan ve bu üçlünün önceki toplantılarından da artık alışıla geldiği üzere, ülkemize karşı mesnetsiz itham ve iddialar içeren bildiriyi bütünüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iş birliğini desteklemek" amacını taşıdığı öne sürülen bu üçlü oluşum tarafından yayımlanan bildirilerin her seferinde Türkiye'yi hedef almasının, bu ülkelerin asıl niyetlerini ortaya koyduğu vurgulandı. 

''Düşmanca politikalar değişmezse sorunlar çözülemez''
Doğu Akdeniz’de gerçek iş birliğinin ancak içinde Kıbrıs Türklerinin de olacağı, tüm kıyıdaş ülkeleri içine alan kapsayıcı bir yaklaşımla sağlanabileceğinin altı çizilen açıklamada, "Bölgedeki sorunları yaratan ülkeler, maksimalist ve düşmanca politikalarını değiştirmedikçe sorunların çözümü olamazlar. Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarımızı hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi. 

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