Beyin kanaması geçirmişti! MHP'den Osman Durmuş açıklaması

Dün sabah saatlerinde beyin kanaması geçiren ve hastanede tedavi altına alınan eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddia edildi. MHP iddiaları yalanladı.

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MHP Genel Merkezi, eski Sağlık Bakanı ve 21'inci Dönem Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş'un kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği iddialarını yalanladı.

Partinin resmi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "21'inci Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sayın Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.