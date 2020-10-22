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FBI açıkladı! Rusya ve İran'ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığını belirlendik

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), Rusya ve İran'ın ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine 'müdahale etmeye çalıştığını' ve 'bazı seçmenlerin bilgilerinin ele geçirildiğinin tespit edildiğini' bildirdi.

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FBI Direktörü Chris Wray ve DNI Direktörü John Ratcliffe, Washington DC'de son dakika bir basın toplantısı düzenledi. Ratcliffe, burada yaptığı konuşmada, "İki yabancı aktör olan İran ve Rusya'nın, seçimlerimizle ilgili kamuoyunu etkilemek için bazı adımlar attıklarını tespit ettik" ifadelerini kullandı. 

Konunun üzerinde çalıştıklarını belirten Ratcliffe, "Seçimlerimize dış müdahaleyi asla hoş görmeyeceğiz" dedi. Ratcliffe, 'İran ve Rusya'nın bazı seçmenlerin bilgilerini ele geçirdiğini tespit ettiklerini' öne sürerek, "İran'ın Başkan Donald Trump'a zarar vermeyi ve seçmenlerin gözünü korkutmayı amaçlayan e-mailler attığını gördük" diye konuştu. 

İran ve Rusya'nın, 'seçmen bilgilerini kötü niyetli kullanabileceğini' iddia eden Ratcliffe, "Bu veriler, yabancı aktörler tarafından kayıtlı seçmenlere, kafa karışıklığına, kaosa ve Amerikan demokrasisine güven eksikliğine yol açacak yanlış bilgiler yayılması için kullanılabilir" uyarısında bulundu. 

FBI Direktörü Wray de "Oylarınızın sayıma dahil edildiğinden emin olabilirsiniz" diye kaydetti.

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