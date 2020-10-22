osym sonuc 2020 KPSS lisans sonuçları açıklandı mı AİS girişi

Eylül ayında yapılan KPSS lisans sınav sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklanıyor. KPSS lisans sınav sonuçları ÖSYM AİS sonuc sayfasında TC numarası ile sorgulanacak. Peki KPSS 2020 sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

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KPSS sonuçları açıklandı mı 2020 KPSS lisans sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM Eylül ayı içinde yapılan KPSS lisans sonuçlarını bugün ÖSYM AIS sonuç sayfasından erişime açacak. KPSS sonuçları osym.gov.tr üzerinden online olarak sorgulanacak.

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre KPSS lisans oturumları sonuçları bugün yani 22 Ekim tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını T.C kimlik numarası ve şifreleri ile sonuc.osym.gov.tr adresinden veya aşağıda bulunan linkten öğrenebilir

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Sınav sonuçları için belge basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. KPSS sonuç sayfasında adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puan türünden aldıkları puanlar yer alacak. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS lisans oturumlarında sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Örneğin Genel Yetenek oturumunda doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, teste ait ham puan bulunacak ve bu puanların ortalama ile standart sapmaları göz önünde bulundurularak standart puanlar hesaplanacak. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

A VE B GRUBU KADROLAR NERELERDE ÇALIŞABİLİR?

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir

B GRUBU KADROLARA YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır.

Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.