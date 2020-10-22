KPSS sonuçları 2020 lisans açıklandı TC ile KPSS sonuç sorgulama

KPSS lisans oturumlarında sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Örneğin Genel Yetenek oturumunda doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak, teste ait ham puan bulunacak ve bu puanların ortalama ile standart sapmaları göz önünde bulundurularak standart puanlar hesaplanacak. Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.