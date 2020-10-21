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TFF yayıncı kuruluşla ilgili gerçeği açıkladı

TFF ve Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası yapılan açıklamada beIN Sports'un ödemeleri aksattığı ve yeni anlaşmaya yanaşmadığı açıklandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sonrası flaş açıklamalar geldi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Maalesef şu ana kadar beIN Sports ile anlaşmaya varamadık. beIN Sports'un TFF ile yapmış olduğu sözleşmenin tüm maddelerine uymasını bekliyoruz. Bununla ilgili ihtarnameyi de TFF göndermiş bulundurmaktadır." dedi.

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ise, "5. haftayı oynuyoruz ama hala para alamadık. Konuyla ilgili uzlaşma da sağlanamadı. beIN Sports'un geçen sene pandemiyle ilgili haklı bir talebi oldu ve uğradıkları zararın giderilmesini istediler. Ancak artık indirime gidecek durumumuz yok." ifadelerinde bulundu.

Yüzde 30 taraftar talebi!
TFF Başkanı Nihat Özdemir ayrıca, "Localara taraftar almak yeterli değil. Maçları yüzde 30 oranında seyircili oynamayı talep etmekteyiz. Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa maçlarının yanı sıra milli takım maçlarımızın da aynı oranda seyircili oynanmasını istiyoruz" dedi.

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