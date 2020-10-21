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Mersin'de koronavirüsü hiçe sayanlara 79 bin 500 lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı

MERSİN'de pandemi kurallarına uymadığından dolayı kapalı olması gereken bir eğlence merkezine baskın düzenleyen polisler, 25 kişiyi eğlenirken yakaladı. Ekipler; sosyal mesafeye uymayan, maske kullanmayan, nargile ve tütün mamulleri kullanan 25 kişiye toplam 79 bin 500 lira ceza kesti.

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MERSİN İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çankaya Mahallesi'nde bulunan ve pandemi kurallarından dolayı kapalı olması gereken bir iş yerinin gece saat 01.00'den sonra açıldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, koç başları ile iş yerinin kepenklerini kırarak içeri girdi.

Ekipler; içeride eğlenen, sosyal mesafeye kurallarına uymayan, maske kullanmayan, nargile ve tütün mamulleri kullanan 25 kişiye toplamda 79 bin 500 lira idari para cezası uyguladı. İşyeri sahibiyle ilgili adli işlem başlatılırken; işyeri, mühürlenerek faaliyetine son verildi.

Öte yandan; daha önceki tarihlerde aynı işyerinde yapılan kontrollerde 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 31 tabanca mermisi ele geçirilmişti.

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