Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Rusya'dan ümidi kestim sonuna kadar savaşacağız

ERMENİSTAN Başbakanı Paşinyan yaptığı açıklamada, "Şu aşamadan itibaren Karabağ sorununun diplomatik bir çözümü yoktur. Sonuna kadar savaşacağız" ifadelerini kullandı. Paşinyan ayrıca, Rusya'dan ümidi kestiğini de sözlerine ekledi.

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Uluslararası kamuoyunun çağrılarına rağmen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden Karabağ savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Sadece 2 seçeneğimiz var, zafer ya da yenilgi''

Paşinyan yaptığı açıklamada, "Sorunun şu aşamada diplomatik bir çözümü yok, sonuna kadar savaşacağız. Herkes silaha sarılmalı ve vatanını korumalı. Sadece 2 seçeneğimiz var, zafer ya da yenilgi. Başka seçenek yok. Karabağ olmadan Ermenistan olmaz." ifadelerini kullandı.

"Rusya'dan ümidimi kestim"

Ermenistan'ın herhangi bir devletten destek görmediğini de sözlerine ekleyen Paşinyan, "Ermenistan ne yazık ki ne Rusya'dan ne de başka ülkelerden destek göremedi. Artık Rusya'dan ümidi kestim. Kendimizi savunacağız." dedi.