Ermenistan Paşinyan'ın kızını konuşuyor! 'Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu'
AZERBAYCAN ordusu, Ermenistan'ın sivillere saldırması üzerine başlattığı operasyonda işgal altındaki bölgeleri tek tek kurtarıyor. Ermenistan'da moraller çöktü. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızının itirafı ülkeyi karıştırdı. "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu" diyen Paşinyan, yenilgiyi kabul etti.
Ermenistan'ı yıllardır işgal ettiği bölgelerle yetinmeyip Azerbaycan'a yeniden saldırmasıyla başlayan süreçte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Azerbaycan'ın sivil yerleşim noktaları vurulmasına rağmen yıllardır Ermenistan'ın işgali altında olan birçok bölge kurtarılmaya devam ediyor.
Türk SİHA'larının etkin kullanımıyla Ermenistan ordusunun büyük kayıplar verdiği belirtilirken bir itiraf da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın kızından geldi.
Mariam Paşinyan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu. Hayallerimiz, askerlerimiz ve vatanımız hakkındaydı" ifadelerini kullandı.
Mariam Paşinyan'ın bu paylaşımı kısa sürede Ermenistan'ın en çok konuşulan konusu hâline geldi. Paşinyan'ın kızına tepki gösteren Ermeniler, yenilgiyi kabul etmediklerini ileri sürdüler.