Ermenistan Paşinyan'ın kızını konuşuyor! 'Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu'

Ermenistan'ı yıllardır işgal ettiği bölgelerle yetinmeyip Azerbaycan'a yeniden saldırmasıyla başlayan süreçte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Azerbaycan'ın sivil yerleşim noktaları vurulmasına rağmen yıllardır Ermenistan'ın işgali altında olan birçok bölge kurtarılmaya devam ediyor.