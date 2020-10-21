BIST 1.212
DOLAR 7,83
EURO 9,30
ALTIN 485,03
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Zonguldak'ta 'kömür ücreti' nedeniyle boğazını keserek öldürdü! Cezası belli oldu

Demirören Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta sattığı kömürün parasını vermediği gerekçesiyle İYİ Parti İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Alagözğoulları’nı (56) parti binasında boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Sabahattin Kardaş hakkında karar çıktı. Mahkeme heyeti sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Abone ol

Olay, İYİ Parti Kozlu İlçe Başkanlığı'nda geçen yıl 3 Haziran günü meydana geldi. Sabahattin Kardaş ile Metin Alagözoğulları, iddiaya göre kömür ücreti nedeniyle tartıştı. Kardaş, tartışma sırasında yanında getirdiği bıçakla Alagözoğulları’nı boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Alagözoğulları, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan Kardaş ise tutuklandı. Sabahattin Kardaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Pişman ve üzgün olduğunu söyledi

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Sabahattin Kardaş ile Metin Alagözoğulları'nın yakınları katıldı. Karar öncesi son sözü sorulan Kardaş, yaşanan olay nedeniyle pişman ve üzgün olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Kardaş'ı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 'Akıllı veli' olarak hatırlanan adam Sivas'ta Kızılırmak kenarında ölü bulundu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte alacağı ücret
Beyoğlu'nda iki aile arasında çatışma çıkaran mesaj ölü ve yaralılar var
Meral Akşener'den Ümit Özdağ sorusuna yanıt: Akla kara birbirinden ayrılacak
Sağlık Bakanlığı’ndan grip aşısı açıklaması: Kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan anne yakalandı
Adıyaman'da düğünde sahte altın taktı gerçeğini alıp ortadan kayboldu
ÖNCEKİ HABERLER
Buzluktan çıkarıp yedikleri erişte canlarına mal oldu: 9 ölü
Mesut Özil'den kadro dışı kararına tepki: Büyük hayal kırıklığı
AA, Azerbaycan'ın Ermenistan ordusundan ele geçirdiği askeri araçları görüntüledi
İdlib'te bir köy bombalandı! Yaralılar var
Özgül Çoşar kiminle evli Masterchef Özgül eşi ne iş yapıyor?
9. sınıflar ne zaman okula başlayacak 2020 MEB haberi
Yorumlar