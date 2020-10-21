Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte 2021'de alacağı ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde 88 bin TL olarak öngörüldü.

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"2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi" Meclis'e sunuldu. Cumhurbaşkanlığı idaresine ayrılan bütçe 886 milyon TL arttırılarak, 4 milyar 39 milyon 453 bin TL olarak belirlendi.

Erdoğan'a ayrılan ödenek 1 milyon 56 bin lira

2021 bütçesinde Cumhurbaşkanına ayrılan ödenek, 1 milyon 56 bin olarak öngörüldü. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 88 bin TL olacak.

"Vatandaşa yoklukta sabretmek düşüyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan bütçe teklifi ile ilgili şunları söyledi:

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88 bin TL'ye yükseltiyor. Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor. Erdoğan'ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor.