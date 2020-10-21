BIST 1.212
DOLAR 7,81
EURO 9,28
ALTIN 483,63
HABER /  POLİTİKA
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte 2021'de alacağı ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde 88 bin TL olarak öngörüldü.

Abone ol

"2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi" Meclis'e sunuldu. Cumhurbaşkanlığı idaresine ayrılan bütçe 886 milyon TL arttırılarak, 4 milyar 39 milyon 453 bin TL olarak belirlendi.

Erdoğan'a ayrılan ödenek 1 milyon 56 bin lira

2021 bütçesinde Cumhurbaşkanına ayrılan ödenek, 1 milyon 56 bin olarak öngörüldü. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı 88 bin TL olacak.

"Vatandaşa yoklukta sabretmek düşüyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan bütçe teklifi ile ilgili şunları söyledi:

TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88 bin TL'ye yükseltiyor. Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor. Erdoğan'ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Van'da küpün içinden çıkanları gören adam şaşkına döndü Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Beyoğlu'nda iki aile arasında çatışma çıkaran mesaj ölü ve yaralılar var
Meral Akşener'den Ümit Özdağ sorusuna yanıt: Akla kara birbirinden ayrılacak
Sağlık Bakanlığı’ndan grip aşısı açıklaması: Kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür
Bolu'da yeni doğan bebeğini çöpe atan anne yakalandı
Adıyaman'da düğünde sahte altın taktı gerçeğini alıp ortadan kayboldu
Reuters son dakika duyurdu! Sokağa çıkma yasağı geliyor gerçek vaka açıklananın 5 katı
ÖNCEKİ HABERLER
Karabük'te evde yaşlı veya kronik hastası bulunan Kovid-19 hastaları yurda yerleştirilecek
Adres bu kez Şanlıurfa: Yolda bulduğu 35 bin lirayı sahibine teslim etti
Esra Tokelli evli mi eşi kimdir Masterchef Esra ailesi
KKTC yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Artık masada ezik ve başı eğik olmayacağız
GAP, Avrupa'daki mağazalarını kapatıyor! Koronavirüs nedeniyle zarar açıklamıştı
Aleyna Tilki kötü örnek oldu yırtık çorapların sırrı da çözüldü görenleri şoke etti
Yorumlar 65 yorum