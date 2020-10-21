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Meral Akşener'den Ümit Özdağ sorusuna yanıt: Akla kara birbirinden ayrılacak

Demirören Haber Ajansı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik ‘FETÖ’cü’ suçlamasıyla başlayan tartışmalarla ilgili, "İddia sahipleri gidecek mahkemede bilgi belgeyi bildirecekler, mahkeme karar verecek. O zaman akla kara birbirinden ayrılacak" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'nin İncesu ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Akşener, 20 Ocak 2020'den itibaren ilçe ilçe gezdiğini belirterek, "Esnaf gezme sebebim oy istemek değil. Unutulmuş esnafı görüyor, esnafı dinliyor, sorunlarını Meclis’e getiriyoruz. Pandemi sürecinde İç Anadolu’yu gezdim. Özellikle çiftçilerin, süt üreticilerinin, besicilerin çok büyük derdi var. Esnafın derdi var. Dertleri dinleyerek kamuoyuna sunuyorum" dedi.

''Vatandaşın derdi başka''
İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki “FETÖ’cü” suçlamasıyla başlayan tartışmalarla ilgili soru üzerine Akşener, şöyle dedi: "Bu konu medyanın ilgisini çekiyor; ama vatandaşın derdi başka. Sosyal medya ya da medya ile dert paylaşmak yerine açıp telefon veya bir araya gelip yüz yüze konuşulsa daha iyi olurdu. Bu yapılamadı; ama kamuoyuna mal oldu.

''O zaman akla kara birbirinden ayrılacak''
Vatandaşın derdi ile hiç yan yana gelmiyor. Vatandaş bize bunu sormuyor. Vatandaş oğlunun Türkiye'yi terk etmek istediğini ağlayarak dert yanıyor. 'Derdimizi Meclise taşı' diyorlar. Görelim Mevlam neyler eylerse güzel eyler. Buğra Bey kendisi ile ilgili iddia sahiplerinin hukuk yolu ile iddialarını ispatlamaları için fırsat tanıyor. İddia sahipleri gidecek mahkemede bilgi belgeyi bildirecekler, mahkeme karar verecek. O zaman akla kara birbirinden ayrılacak."

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