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Kastamonu'dan pes dedirten haber! Covid-19'lu kişi dayısının HES kodu ile seyahat ederken yakalandı

 KASTAMONU'da, Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken Gürkan A. (24), dayısı Bahtiyar P.'ye ait HES kodu ile seyahat ettiği yolcu otobüsünde yakalandı.

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Jandarma ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda Kastamonu-Taşköprü yolunun Şeker Fabrikası mevkiinde toplu taşıma araçlarında koronavirüs önlemlerine ilişkin denetim yaptı. Bu kapsamda Trabzon'dan Kastamonu'ya giden yolcu otobüsü durdurularak denetim yapıldı. Tüm yolcular, HES kodu üzerinden kontrol edildi.

HES kodu denetiminde otobüsün 20 numaralı koltuğunda oturması gereken Bahtiyar P.'nin yerinde Gürkan A.'nın oturduğu fark edildi. Gürkan A.'nın yapılan kimlik sorgusunda Covid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiği, dayısı Bahtiyar P.'ye ait HES kodunu kullanarak Kastamonu il merkezine gitmek üzere seyahat ettiği tespit edildi.

3 bin 150 lira para cezası uygulandı

Karantina kurallarına uymayan ve başkasına ait HES kodu ile seyahat etmeye çalışan Gürkan A. hakkında, 3 bin 150 lira para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı. Gürkan A., ayrıca karantina yurduna yerleştirilirken, otobüs şoförü ve otobüste bulunan 23 yolcu da evlerinde karantinaya alındı. Ayrıca otobüs firması hakkında da para cezası uygulandı.

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