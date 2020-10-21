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Sağlık Bakanlığı’ndan grip aşısı açıklaması: Kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür

Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi ve aşı fiyatı 72.64 lira olarak duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'ndan da aşı ile ilgili son dakika açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir." denildi.

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Sağlık Bakanlığından, influenza aşısının temin edildiği ve aşının belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde yapılmasının öngörüldüğü bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, önceki yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantıların sağlandığı, ancak aşının tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edildiği belirtildi.

Belirlenen risk gruplarının ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılmasının öngörüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımız risk durumlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi'ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi'nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır."

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