E-Nabız sistemi grip aşısı alacaklar! Eczanelerdeki grip aşısı listeleri geçersiz!

Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi, eczanelerde yapılan listeler geçersiz. Peki kimler grip aşısı alabiliyor bunu nasıl öğreneceksiniz? İşte tüm ayrıntılar:

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Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle olağanüstü talebin arttığı grip aşısı Türkiye’ye geldi. Grip aşısı alabilecekler e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı 72.64 lira olarak duyuruldu. Grip aşısı gelmeden önce bir çok kişi eczanelere gidip aşı için ismini yazdırmıştı. Bu listelerin artık geçersiz olduğu öğrenildi.

Peki kimler grip aşısı alabilecek? Bunun için ne yapmanız gerekiyor, grip aşısı hakkınız olup olmadığını nasıl öğreneceksiniz.

Bunun için e-devlet üzerinden e-Nabız sistemine girmeniz gerekiyor. e-Nabız şifreniz varsa doğrudan da giriş yapabilirsiniz. Sisteme girdiğinizde karşısınıza tıbbi durumunuzu gösteren bilgiler çıkıyor. Sayfada isminizin hemen altında 'İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme' yazısı yer alıyor. O yazıya tıkladığınızda grip aşısı hakkınız olup olmadığı size bildiriliyor.

E-Nabız sistemine girmek için tıklayın

Nasıl yaptıracaksınız?

E-Nabız sisteminde aşı hakkınız olduğunu öğrendiyseniz öncelikle sağlık ocağı ya da bir hastaneye gidip reçete yazdırmanız gerekiyor. Reçetenizle eczaneye gidip grip aşısı siparişi vererek aşınızı olabileceksiniz.

Sistemde yoğunluk var

E-Nabız sistemi grip aşısı haberinin duyulması ile birlikte aşırı yoğunluk gösteriyor. Grip aşısına dair bilgi almanız biraz uzayabilir.

Grip aşısı neye göre veriliyor tepkiler var

Grip aşısı hakkı olup olmadığını sisteme girip kontrol edenler isyan etmeye başladı. Grip aşısı için e-Nabız üzerinden bir kriter duyurulmuş değil. Haliyle hangi yaşa, hangi hastalıklara sahip olanlara grip aşısı yapılacağı bilinmiyor.

Grip aşısının 65 yaş üstüne verileceği düşünülüyordu. Ancak bu kriter de uygulanmıyor. 83 yaşında, şeker ve epilepsi hastası, nefes darlığı olan, midesinin 3'te ikisi alınmış bir yaşlıya dahi grip aşısı çıkmamış.

Kanser hastalarına grip aşısı öncelikli olacak denilmişti. Fakat sosyal medyada bir çok kişi kanser hastasına grip aşısı hakkı çıkmadığına dair paylaşım yapıyor.

Annem;



-74 yaşında



-Non Hodgkin Lenfoma Kemoterapi alıyor

-KOAH

-Hipertansiyon hastası



-Bakıma muhtaç bir hasta yıllardır.

Hepsinin raporları var.



Ama İnfluenza- Grip aşısı sınıflamasında 1. Derece çok yüksek risk grubunda değilmiş!@saglikbakanligi @drfahrettinkoca pic.twitter.com/gPQuSmqOrv — Dr. Escobar (@EscobarLeon21) October 21, 2020

Yeni sistem nasıl işleyecek?

Son bilgiye göre aşıların renkli reçete sistemi üzerinden entegre edileceğini açıklayan Mehmet Ertekin, “Kronik hastalıkları ve öncelikli hasta gruplarından başlanması gerekiyor. Henüz formatları resmi olarak açıklanmadı, ama aile hekimleri üzerinden reçete sistemine girilecek. Hastamız bunu hak ediyorsa, işaretlenmiş hasta reçete yönlendirmeye gidecek ve reçete üzerinde düzenlendikten sonra renkli reçete sisteminden oluşan reçetesi de eczane ekranında klasik reçete gibi şifresiyle işlem yapılacak. Sonrasında depomuzdan stok isteyeceğiz. Yani her reçete başına kendi ilacı birebir istenecek. İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinde de aktif şekilde kayıtlar gözüküyor olacak. Depoda bunun teyidi alındıktan sonra hastaya özel ilacını bize sevk edecek" diye konuştu.

En az liste yapanda 100-150 kişi var

1200 eczanenin olduğu Antalya'da grip aşısı için en az kayıt yapan eczanenin 100-150 hastaya ulaştığını dile getiren Ertekin, “Daha yüksek sayılar da var. Lakin bunu karşılamayacağını en başından beri söylüyorduk. Çünkü yeterli sayıda aşı planlaması yapılmadı. Bunun dışında bakanlığın ayrı bir planlaması varsa o konuda bize bilgi gelmedi. Şu an mevcut bilgiler peyderpey gelecek aşılar için bu sistem üzerinden yetersiz de olsa öncelikliler üzerinden yürütülecek. Bu biraz daha ihtiyaç sahiplerini öne almak anlamına geldiği için çözüm odaklı bir hareket olarak kabul edilecek" dedi.

ECZANELERDEKİ LİSTELER GEÇERSİZ Eczanelerde yapılan listelerin artık geçerli olmayacağını da söyleyen Mehmet Ertekin, “Ciddi sayıdaki talebe oranla aşı gelseydi gerçekleşecekti. Fakat stok sayısı düşük, hasta sayısı yüksek, kronik hastalarla 65 yaş üstün toplamı 10 milyonu buluyor denildi. O kadar aşı maalesef o grup için bile gelemeyeceği için öncelikliler için depolarımızdan hasta üzerinden takip edilecek" dedi.

Grip aşısı renkli reçeteye tabi

Renkli reçete sisteminin, özel kullanıma sahip reçete gruplarında hekimlerin düzenleme zorunluluğu olan, eczacıların da o reçete takibiyle sisteme kaydettiği reçete grupları olduğunu anlatan Ertekin, “Beyaz reçeteden biraz daha farklı bir sistem. Orada hasta üzerinden düzenlenmesi açısından birebir takip mümkün kılınıyor. Normalde kırmızı reçete dediğimiz bir sistem ve kontrole tabi bir sistem var. Yaklaşık 300 kalem ilacı ihtiva eder. Onların üzerine bir kalem daha eklenmiş oldu. Grip aşısı böyle bir sisteme tabi değildi, beyaz reçeteyle elden teslim edebildiğimiz bir üründü. Ama şimdi o sistemde olan bir reçete haline gelecek ve kontrollü ve dağıtımında kayıtlı şekle dönüşmüş olacak" diye konuştu.

İlk grip aşıları geldi

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin, grip aşılarının Antalya'da bugün itibarıyla tüm ilaç depolarına geldiğini açıkladı. Ertekin, ilk turda gelen aşıların, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verileceğini kaydetti. Ertekin, ilk etapta Antalya'ya 20 bin civarında grip aşısı gönderildiğini ifade etti.